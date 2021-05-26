Скандал з Ryanair: ЄС введе санкції проти Білорусі
Європейський союз запровадить нові санкції проти Білорусі через інцидент з посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, повідомляє Ділова столиця.
Про це у Сенаті заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Public Senat. Жан-Ів Ле Дріан заявив в ході виступу в Сенаті, що Євросоюз має намір йти далі та вводити нові санкції проти Мінська.
"Ми підемо ще далі, оскільки в рішенні Європейської Ради в понеділок йдеться про підготовку нових санкцій в доповненні до тих, які були вже прийняті в період виборів у Білорусі", — вказав глава відомства.
Нові санкції планують ввести не тільки проти окремих осіб, а й проти державних структур, близьких до влади Білорусі,
"щоб перешкодити їм переміщатися в Європу, приходити в Європу, вести бізнес в Європі".
Також відомо, що завтра в Монреалі відбудеться засідання Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
"Нас спонукають, поряд з іншими європейськими країнами, попросити, щоб ця організація провела розслідування того, як все це розгорталося. Сподіваюся, це розслідування буде санкціоновано. У будь-якому випадку ми будемо дуже твердо ставитися до Лукашенка. Ми не визнаємо ні його нерегулярне обрання, ні його сліпу політику репресій", — сказав він.