У поїзді Укрзалізниці обікрали зірку серіалу "Школа"

Модель і актриса зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер розповіла, що по дорозі в поїзді Укрзалізниці її пограбували, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 26 травня, вона розповіла в Instagram-stories. Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, бо відчинили замкнені в купе двері.

"Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої сторони. Спасибі величезне хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші" , - сказала Трінчер.

Трінчер повідомила, що грабіжникам вдалося викрасти сім тисяч гривень і банківські картки. На думку артистки, якби в вагонах поїзда були встановлені відеокамери, це спростило б пошук злодіїв.