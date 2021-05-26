У поїзді Укрзалізниці обікрали зірку серіалу "Школа"
Модель і актриса зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер розповіла, що по дорозі в поїзді Укрзалізниці її пограбували, повідомляє Кореспондент.
Про це в середу, 26 травня, вона розповіла в Instagram-stories. Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, бо відчинили замкнені в купе двері.
"Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої сторони. Спасибі величезне хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші", - сказала Трінчер.
Трінчер повідомила, що грабіжникам вдалося викрасти сім тисяч гривень і банківські картки. На думку артистки, якби в вагонах поїзда були встановлені відеокамери, це спростило б пошук злодіїв.
"Ще раз спасибі Укрзалізниці, яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери і ніхто не несе відповідальності", - додала Анна.