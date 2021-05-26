Албанія підтвердила підтримку "Кримської платформи"

Заступник Європи та закордонних справ Албанії Агроном Тарі під час відеоконференції з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою обговорили підтримку Албанією Кримської платформи, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 26 травня, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Заступник міністра Європи та закордонних справ Албанії підтвердив, що Албанія також підтримує ініціативу України про створення Кримської платформи" , - йдеться в повідомленні, на сайті МЗС України.

Джапарова повідомила албанського колегу про систематичні порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму і представила структуру, пріоритети та основні цілі Кримської платформи.

"Ця ініціатива є інструментом, який дозволить Україні повернути тему незаконної окупації Росією Криму на міжнародний порядок денний" , - зазначила заступник глави МЗС.

В ході бесіди співрозмовники також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій.