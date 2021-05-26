Кабмін оголосив конкурс на посаду глави НСЗУ
Кабінет міністрів України оголосив про повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я. Конкурс стартує у четвер, 27 травня, повідомляє Кореспондент.
Про це в середу, 26 травня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook. Глава відомства зазначив, що прийом документів на конкурс триватиме до 2 червня 2021 року.
"Це важливо і стосується кожного, адже Національна служба здоров'я України - це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров'я", - підкреслив міністр.
Ляшко розраховує, що відомство очолить професіонал, який буде
"працювати на результат і вболівати за медицину".
Серед вимог до кандидатів: загальний стаж роботи не менше семи років і володіння державною та іноземними мовами. Відзначається, що ступінь вищої освіти кандидата повинен бути не нижче магістра.