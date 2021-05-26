Shell зобов'язали через суд скоротити вдвічі парникові викиди

У Нідерландах суд задовольнив позов екологічної організації "Друзі Землі", наказавши нафтовому гігантові Royal Dutch Shell до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 45% (в порівнянні з рівнем 2019 року, повідомляє Страна.ua.

Це у два з половиною рази більше того, що планувала сама компанія. ﻿Про вердикт суду пише сайт телеканалу France 24. Цю справу, яка отримала назву "Люди проти Shell", було ініційовано у 2019 році нідерландським відділенням організації "Друзі Землі" і підтримано шістьма іншими групами та понад 17 000 голландськими громадянами.

Кліматичні групи звернулися до суду з проханням встановити рівень скорочення викидів, заявивши, що компанія Shell має виконати цільові показники по викидах відповідно до Паризьких кліматичних угод 2015 року.

У лютому Shell заявила, що поставила нові цілі щодо скорочення чистого вуглецевого сліду в порівнянні з базовим рівнем 2016 року: на 20% - до 2030 року, на 45% - до 2035 року і на 100% - до 2050 року. Його попередні цілі становили 30% до 2035 року і 65% до 2050 року.

Shell стверджувала, що вона докладає серйозних зусиль для скорочення викидів газу, але що для цього поки немає правової основи і що відповідальність за досягнення цілей Паризької угоди несе уряд.

Однак суд наказав Royal Dutch Shell за дев'ять років знизити викиди на 45%, причому почати виконувати рішення негайно. "Друзі Землі" заявили, що справа проти Shell унікальна, тому що вперше в історії судді попросили переказати компанії скоротити викиди CO2".