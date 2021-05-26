Маркарова обговорила з конгресменами протистояння з "ПП-2"

Посол України в США Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2". Це сталося під час її онлайн-зустрічі зі співголовами Конгресового українського корпусу, повідомляє РБК-Украина.

Окрему увагу під час зустрічі було зосереджено на питанні протидії будівництву трубопроводу "Північний потік-2" і гібридним атакам з боку Росії, передає Посольство України в США на своїй сторінці в Facebook..

"Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону" , - йдеться в повідомленні.

Конгресмени відзначили збереження двопартійної підтримки України в Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для поліпшення добробуту українських громадян.

Також сторони обговорили низку питань щодо стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американського оборонного співробітництва та допомоги в безпеці України, процес реформ в Україні, важливих як для поліпшення верховенства права, так і для прискорення розвитку, та для євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Харріс, Брайан Фітцпатрік і Майк Квіглі, помічники членів корпуса.