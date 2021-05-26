США засікли російський військовий корабель у Гавайських островів

Останні кілька днів розвідувальний корабель ВМФ Росії знаходиться на захід від Гавайських островів, проінформував представник ВМС США інформаційної служби Військово-морського інституту Сполучених Штатів, повідомляє "Интерфакс".

"Тихоокеанському флоту відомо про російський корабель, що діє в міжнародних водах поблизу Гаваїв, і він буде продовжувати відстежувати його весь час, поки він знаходиться тут" , - заявив офіційний представник Тихоокеанського флоту США капітан Джон Гей.

За словами американських військових, російський корабель діє в рамках міжнародного права і не представляє небезпеки для судноплавства. Але при цьому вказується, що він не транслює сигнал автоматичної системи розпізнавання.

Інститут вказав, що Тихоокеанський флот США не надав деталей про російський корабель, але, за наявними даними, мова йде про розвідувальний корабель Тихоокеанського флоту Росії "Карелія", який призначений для радіотехнічної розвідки, радіоперехоплення і розшифровки повідомлень противника.