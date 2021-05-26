Пентагон відмовився називати Росію "ворогом НАТО"

Прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі відмовився називати Росію «ворогом», коментуючи майбутні навчання військових інженерів Сербії і Росії, повідомляє Лента.Ру.

Під час брифінгу один з репортерів назвав Росію «ворогом» НАТО, однак Кірбі підкреслив, що в Пентагоні цю країну так ніхто не називає.

«Це ви зробили, але це не те визначення, яке б ми використовували щодо Росії» , - сказав він.

Американський прес-секретар додав, що не володіє подробицями щодо навчання.