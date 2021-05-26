Пентагон відмовився називати Росію "ворогом НАТО"
Прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі відмовився називати Росію «ворогом», коментуючи майбутні навчання військових інженерів Сербії і Росії, повідомляє Лента.Ру.
Під час брифінгу один з репортерів назвав Росію «ворогом» НАТО, однак Кірбі підкреслив, що в Пентагоні цю країну так ніхто не називає.
«Це ви зробили, але це не те визначення, яке б ми використовували щодо Росії», - сказав він.
Американський прес-секретар додав, що не володіє подробицями щодо навчання.
«Я б хотів, щоб ці дві незалежні країни самі обговорювали ці навчання і свої двосторонні відносини», - уклав він, зазначивши, що США цінують участь Сербії в програмі «Партнерство заради миру».