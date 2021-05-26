П'яний Елджей катався Москвою та намагався дати хабар

Російський репер Елджей (справжнє ім'я Олексій Узенюк) ганяв по Москві на своєму BMW i8 на швидкості 230 кілометрів на годину. Поліції довелося оточити його і скласти протокол. При цьому музикант зізнався, що п'яний, і намагався відкупитися від правоохоронців, повідомляє Страна.ua.

Перші подробиці про п'яну їзду зірки повідомив пізно увечері 26 травня Telegram-канал "Baza". За даними каналу, Елджей намагався сховатися від поліцейських на спорткарі. Його автомобіль спробували зупинити в районі будинку № 90 на проспекті маршала Жукова, проте 26-річний артист не підкорився вимогам поліції, після чого за ним була організована погоня.

Перегони з Елджеєм тривали всього кілька хвилин, але на швидкості у 230 км/год. репера наздогнали, після чого він зупинився на узбіччі. Йому запропонували пройти медичний огляд, проте він відмовився від проведення цієї процедури, визнавши, що п'яний. Втім, поліцейські зізналися, що запаху алкоголю від нього не відчули.

Пізніше в Ютубі з'явилися кадри затримання Елджея. На відео видно, як поліцейські оточують автомобіль в темряві, а вже на світанку спорткар зірки їде.

Крім того, як з'ясували журналісти, Елджей намагався дати хабаря поліцейським. Коли на нього склали протокол, BMW i8 повинні були відправити на штрафмайданчик, однак репер запропонував 300 тисяч рублів (близько 113 тисяч гривень), щоб залагодити питання.

Пізніше сума хабаря збільшилася ще на 200 тисяч. В кінцевому підсумку музикант заявив про готовність дати поліцейським 700 тисяч рублів (понад 260- тисяч гривень).

Поки в Елджея забрали водійські права. Найближчим часом пройде суд, після якого його можуть позбавити права керувати автомобілем.