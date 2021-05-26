У AstraZeneca порівняли статистику смертності з Pfizer

Кількість смертей після застосування вакцини від коронавірусу Pfizer в шести європейських країнах значно більше, ніж після щеплення від AstraZeneca, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на внутрішній доповіді шведсько-британської фармкомпанії. Так, у Франції зареєстровано 45,3 смерті на мільйон застосованих доз вакцини Pfizer і 17,9 смерті від вакцини AstraZeneca. У Німеччині 29,9 і 6,5 відповідно, в Британії 20,7 і 24,2, в Норвегії 164,3 і 44,6, в Австрії 47,5 і 7,5, в Італії - 10,9 і 7, 3 відповідно.