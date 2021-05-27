Британці рекордно збідніли

Рівень бідності британських сімей досяг рекордного значення в цьому столітті. Витрати працюючого населення Великобританії сильно збільшилися через стрімке зростання орендної плати та витрат на дітей, повідомляє "Лента.ру".

За оцінкою Інституту досліджень державної політики (IPPR), рівень бідності працюючих сімей виріс з 13 відсотків у 1996 році до 17,4 відсотка в березні 2020 року, найбільшого показника з початку століття. Зростання бідності аналітики пояснили чотирма факторами: збільшенням вартості житла, повільним підвищенням зарплати, високою орендною платою, яка непорівнянна за розміром з соціальними допомогами, дорожнечею послуг по догляду за дітьми.

Працюючі сім'ї все частіше змушені брати кредити, щоб економити, вести нездоровий спосіб життя. За даними IPPR, сім'ї, які не в змозі придбати власне житло, постраждали значніше, ніж власники нерухомості, так як плата за оренду в останні 25 років зросла в 1,5 рази, що набагато більше інфляції. За даними, зібраними до коронавірусу, найсильніше бідність деяких сімей проявляється в Лондоні, Уельсі та на півночі Англії.

Найбільш незаможними виявилися сім'ї з трьома і більше дітьми. Таких більше 42 відсотків в загальній кількості бідних сімей.

«Кожна шоста родина не зводить кінці з кінцями. При тому, що її члени працюють », - зазначив британський фахівець, який працює з нарахуванням пенсій та допомог.

Межа бідності визначається як 60 відсотків від медіанного доходу (серединне значення, вище якого знаходяться доходи 50 відсотків населення, а в іншої половини населення - нижче) сімей. У 2018-2019 роках незаможними в Великобританії вважалися самотні люди з тижневим доходом нижче 147 фунтів стерлінгів (15 269 рублів), пари з двома маленькими дітьми і заробітком в 354 фунтів стерлінгів (36 755 рублів) в тиждень.