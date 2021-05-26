Уряд Німеччини відреагував на ідею постачання зброєю України

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь, попри те, що підтримує нашу країну. Таким чином представник уряду Штеффен Зайберт відреагував на заяву співголови партії Зелених Роберта Габека про необхідність надання Києву оборонної зброї, повідомляє Сегодня.

"Ми сповідуємо обмежувальну і відповідальну політику експорту озброєнь і, щодо України, не надаємо дозволів для (експорту. – Ред.) бойової зброї" , – заявив Зайберт у середу.

Представник уряду підкреслив, що він може говорити тільки про уряд цієї каденції, і тут зміни позиції не буде.

Водночас Зайберт зазначив, що уряд Німеччини підтримує Україну і необхідність вирішення конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

Тим часом у німецькому МЗС заявили, що їм невідомо про актуальні запити Києва про надання зброї.