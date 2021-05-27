Вчені знайшли дикого предка кавуна

Міжнародна група вчених з'ясувала, що ймовірним предком кавуна є дикий кордофанський кавун, який росте в Судані. Дослідники вважають, що одомашнення баштанної культури трапилося близько 4 тисяч років тому, повідомляє Обозреватель.

Як пише журнал PNAS﻿, перші кавуни були гіркими і маленькими, а червоний колір м'якоті та солодкість з'явилася вже під час селекції.

Сучасні домашні кавуни

Вчені з'ясували, що кордофанський кавун із білою солодкуватою м'якоттю належить до того ж виду, що одомашнений кавун, але іншого підвиду. Було проведено генетичний аналіз, який і підтвердив схожість кавунів. Наступним за спорідненістю щодо одомашненого кавуна виявився західноафриканський вид.

Зображення кавуна на картині 1840 року

Крім того, дослідники припустили, що свою первісну гіркоту кавун втратив під час мутацій генома. Однак червоний колір м'якоті з'явився у кавунів уже в процесі одомашнення.

Кордофанський кавун (Citrullus lanatus cordophanus)