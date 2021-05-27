Україна зможе закуповувати зброю через агентства НАТО

Кабінет міністрів прийняв постанову, що дозволяє силам безпеки й оборони України закуповувати необхідні товари та послуги через спеціалізовані міжнародні організації. Серед них - агентства НАТО і Сполучених Штатів, повідомляє Ліга.net.

Про це передає прес-служба Кабінету міністрів. За словами міністра оборони Андрія Тарана, документ створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету.

"Крім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посилення сумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових і міжвідомчих угод" , - сказав він.

В уряді зазначають, що в переліку зазначених міжнародних організацій - Агентство НАТО з питань зв'язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) і Програма уряду США "Міжнародні військові продажі" (Foreign Military Sales).