У США схвалили новий препарат від коронавірусу
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене застосування експериментального препарату для лікування COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) виробництва британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology, повідомляє Сьогодні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті FDA.
"Sotrovimab належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що організм виробляє для боротьби з інфекцією", – розповіли в регуляторі.
Новий препарат дозволений для лікування COVID-19 у дорослих пацієнтів і підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг.
При цьому ліки не можна використовувати для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19, які потребують кисневої терапії. Вони дозволені тільки для випадків легкої та середньої тяжкості.
На сьогодні у США вже зареєстровані два препарати з аналогічним принципом дії. Один із них – від Regeneron Pharmaceuticals, яким лікували від коронавірусу колишнього президента США Дональда Трампа.