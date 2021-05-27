У США схвалили новий препарат від коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене застосування експериментального препарату для лікування COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) виробництва британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті FDA.﻿

"Sotrovimab належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що організм виробляє для боротьби з інфекцією" , – розповіли в регуляторі.

Новий препарат дозволений для лікування COVID-19 у дорослих пацієнтів і підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг.

При цьому ліки не можна використовувати для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19, які потребують кисневої терапії. Вони дозволені тільки для випадків легкої та середньої тяжкості.

На сьогодні у США вже зареєстровані два препарати з аналогічним принципом дії. Один із них – від Regeneron Pharmaceuticals, яким лікували від коронавірусу колишнього президента США Дональда Трампа.