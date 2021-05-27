Газові компанії підвищили червневий тариф

Низка постачальників газу підвищили червневу ціну на газ в порівнянні з травневою. Про це свідчать дані моніторингу сайтів понад 70 постачальників, повідомляє Дзеркало тижня.

Річна цінова пропозиція ресурсу, як і раніше, коливається від 7,8 грн / куб. м до 13,5 грн / куб. м з урахуванням ПДВ.

Разом з тим найбільше (на 1,39 грн / куб.м) підвищило ціновиу пропозицію червня ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - з 10,5 грн / куб. м до 11,89 грн / куб. м.

ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" підвищила тариф на червень до 11,77 грн / куб. м (в травні - 10,5 грн / куб. м), ТОВ "Волиньелектрозбит" - до 8,89 грн / куб. м (7,98 грн / куб. м), ТОВ "Закарпаттяенерго" - до 8,88 грн / куб. м (7,98 грн / куб. м), ТОВ "Гласкомерц" - до 11 грн / куб. м (10 грн / куб. м), ТОВ "Газпромпостач" - до 11,2 грн / куб. м (10,2 грн / куб. м), ТОВ "Хмельницькенергозбит" - до 11,5 грн / куб. м (9,6 грн / куб. м).

Водночас маріупольський постачальник ТОВ "Маргаз" знизив ціни на газ в червні до 8,75 грн / куб. Річний тариф у бік зменшення переглянули ТОВ "ЕРУ трейдинг" з 10,5 грн / куб. м до 8,9 грн / куб. м, YASNO (ДТЕК) - з 10,5 грн / куб. м до 8,94 грн / куб. м.

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" з 1 травня повернула річний тариф на газ, який встановлений на рівні 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).