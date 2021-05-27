Стало відомо кількість випитої води з сечі на МКС

Російські космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) у 2019-2020 роках випили та використовували для приготування їжі понад 171 літр отриманої з сечі води, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться у звіті про реалізацію експерименту «Сепарація». Згідно з документом, всього з квітня 2018 по кінець 2020 року завдяки встановленій в російському сегменті МКС експериментальній системі регенерації води з урини було перероблено 282 літри сечі та отримано 202 літри води.

Відзначається, що якість відновленої води відповідає необхідним вимогам і вона була допущена для вживання екіпажем з доочищенням в системі регенерації води з конденсату СРВ-К2М.