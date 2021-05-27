Названий відсоток "побічок" в українців на щеплення від COVID-19

Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1436. Відсоток виникнення НППІ - менш як 1, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це передає державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України﻿». За вакцинами статистика розподіляється наступним чином:

0,22% побічних реакцій від загальної кількості щеплених виявили після вакцини Covishield (AstraZeneca індійського виробництва)

0,049% - після вакцини CoronaVac 0,034% після вакцини Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech)

0,083% - після вакцини AstraZeneca.

У відомстві розповіли, що всього в Україні виявили 1436 побічних реакцій після щеплення. З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплення від COVID-19 отримали 987193 людини.