Захоплених президента та прем'єра Малі пообіцяли відпустити
Радник глави військової ради та віце-президента Малі Баба Сіссе пообіцяв, що військові звільнять заарештованих президента Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана, повідомляє Лента.Ру.
«Після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра затримані будуть звільнені», - передає слова Сіссе Associated Press.
Однак, за його словами, це буде відбуватися поступово з міркувань безпеки.
Рада Безпеки ООН засудила арешт Ба Ндао, Моктара Уана та інших лідерів перехідного періоду, а також закликала негайно звільнити їх. Крім того, там
«наполегливо закликали елементи сил оборони та безпеки невідкладно повернутися у свої казарми».