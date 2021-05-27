Захоплених президента та прем'єра Малі пообіцяли відпустити

Захоплених президента та прем'єра Малі пообіцяли відпустити

Радник глави військової ради та віце-президента Малі Баба Сіссе пообіцяв, що військові звільнять заарештованих президента Ба Ндао і прем'єр-міністра Моктара Уана, повідомляє Лента.Ру.

«Після відставки тимчасового президента і прем'єр-міністра затримані будуть звільнені», - передає слова Сіссе Associate﻿d Press.

Однак, за його словами, це буде відбуватися поступово з міркувань безпеки.

Рада Безпеки ООН засудила арешт Ба Ндао, Моктара Уана та інших лідерів перехідного періоду, а також закликала негайно звільнити їх. Крім того, там «наполегливо закликали елементи сил оборони та безпеки невідкладно повернутися у свої казарми».

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