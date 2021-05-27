У Рівному дитині відрізало палець на дитячій гірці

У Рівному дворічній дитині відірвало палець під час спуску з гірки на дитячому майданчику. Палець попав в дірку дитячого атракціону, повідомляє Факти.ICTV.

Після інциденту хлопчика прооперували, зараз дитина вдома. Активісти місцевої громадської організації, до яких звернулася очевидець події, вирішили перевірити стан дитячого майданчика. Зараз там продовжують гратися діти.

"Ми самі поїхали та подивилися, що там багато дітей катається на цій гірці, і трагедія може повторитися. Ми поїхали, а там скотчем заклеєна гірка. Ми повідомимо поліцію, що до нас звернулися жителі та повідомили, що діти знаходяться в небезпеці, коли катаються на цій гірці " , - повідомила представник ГО Ангели Життя Ліана Диновська.

Активісти також зняли на відео, в якому стані дитяча гірка.

Пізніше з'ясувалося, що цей дитячий майданчик був побудований в рамках громадського бюджету Рівного. Автор проєкту, а нині депутат міськради Оксана Майборода розповіла, що об'єкт досі не взяли на баланс міста, хоча реалізували його у 2020 році. За її словами, виробники гірки вже залатали більшість швів, але ще не зробили роботу повністю.