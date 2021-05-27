В ООН спрогнозували найтепліший рік за всю історію

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує рекордно теплий рік за всю історію спостережень. В основу звіту компетентного органу ООН лягло дослідження, проведене Метеорологічною службою Великобританії, повідомляє Лента.Ру.

«Є 90-відсоткова ймовірність того, що щонайменше один рік в період з 2021 по 2025 стане найтеплішим, потіснивши таким чином 2016 рік з першого місця» , - йдеться в повідомленні ВМО.

Як стверджують автори дослідження, середня температура на поверхні суші та моря в кожний з років поточного п'ятирічного періоду буде принаймні на один градус Цельсія вище доіндустріального рівня. При цьому з імовірністю у 40 відсотків в один рік температура може перевищити значення доіндустріальної епохи на півтора градуса.