27 травня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються День народження шпрот, Всесвітній день товару, День захисту від сонця, Міжнародний день білого вина «Шардоне, повідомляє УНИАН.

У ПАР - День «Візьміть дочку на роботу», у США - День скотча, День італійської яловичини, День «Боятися нема чого», День виноградного ескімо, у Болівії - День матері, у Гваделупі, Сен-Мартені - День скасування рабства, у Киргизстані - День бібліотек, у Греції - День святого Іоанна, у Франції - День опору, в Нігерії - День дітей, у Нікарагуа - День збройних сил, в Перу - День мов корінних народів, у Польщі - День територіального самоврядування.

Пам'ятні дати 27 травня, річниці та події

У 1199 році римський папа Інокентій обклав першим прямим папським податком духовенство.

У 1647 році в штаті Массачусетс була страчена шляхом повішення перша «відьма» Америки - Ача Янг.

У 1679 році в Англії був прийнятий Habeas Corpus Act - акт про гарантії прав особистості.

У 1821 році була заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

У 1831 році в Новій Мексиці дослідник Дикого Заходу Дж. Сміт був убитий своїми індіанськими супутниками.

У 1895 році англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.

У 1900 році на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.

У 1926 році в містечку Ганнібал (шт. Міссурі) був споруджений пам'ятник Гекльберрі Фінну і Тому Сойєру - головним героям романів Марка Твена.

У 1930 році Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» - скотч. Перший у світі скотч був зроблений з каучуку, масел і смол на целофановій основі. Він був водонепроникний і протистояв широкому діапазону температур. Спочатку використовувався для упаковування обгортки для їжі. У 1932 році Джон Борден удосконалив скотч, додавши «вбудоване» лезо для обрізки, що істотно полегшило її використання. Але на цьому вдосконалення не закінчилися. На в сімействі скотчів більше як 900 найменувань.

У 1931 році відбувся перший у світі політ людини на стратостаті, його здійснили швейцарські вчені О.Пікар і П. Кіпфер.

У 1937 році в Сан-Франциско був урочисто відкритий міст «Золоті ворота». Він з'єднує місто Сан-Франциско і південну частину округу Марін, поруч із передмістям Саусаліто. Міст «Золоті ворота» був найбільшим висячим мостом у світі з моменту відкриття в 1937 році й до 1964 року. Зараз лідер у цій сфері - міст Акасі-Кайке в Японії через протоку Акасі. Він знаменитий тим, що має найбільший проліт у світі - 1991 метр. Пілони мосту мають висоту 298 метрів.

У 1971 році в присутності 103 тисяч глядачів відбувся прощальний матч легендарного воротаря Льва Яшина.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 травня вшановує пам'ять мученика Ісидора Хіоського. З цього періоду переставали дути північні вітри - «сівери», тому люди й прозвали свято «Бокогрієм». Ще в цей період починався посів огірків. Вважалося, що огірки, посаджені на Сидора, не будуть гірчити, а в засолюванні не виявляться порожніми та не закиснуть.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна садити квіти та дерева, в цілому займатися роботою в саду. Ще краще не починати нову справу - провалиться.

Прикмети на 27 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день ясний - до хорошого врожаю;

- холодно - й літо буде таким.