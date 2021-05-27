Бігус Інфо звинуватили у брехні адвоката Порошенко

Журналісти проекту Bihus.Info заявили, що адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков збрехав, повідомивши, що до лідера Європейської солідарності не зверталися за коментарем перед сюжетом про українську частину нафтопродуктопроводу Самара - Західний напрямок, повідомляє Новое время.

«На жаль, редакція Наші гроші не зверталася перед тим, як випустити ці матеріали, ні до Петра Порошенка, ні до його представникам, ні в офіс партії Європейська Солідарність», - заявив Новіков.

Журналісти Bihus.Info нагадали, що в самому сюжеті був коментар Петра Порошенко, який він дав 20 травня 2021 року. Також п'ятий президент погодився на розгорнуте інтерв'ю.

Редакція звернулася до прес-служби партії Європейська солідарність, направивши список питань і деталі розмови, але за станом на 26 травня так і не отримала відповіді.