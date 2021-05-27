Лукашенко повідомив, що у Сапеги є посвідка на проживання в Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у дівчини опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги є посвідка на проживання в країні, повідомляє Новое время.
«І те, що ми його, громадянина Білорусі, а також його співмешканку з нашою посвідкою на проживання затримали в аеропорту - це наше суверенне право», - заявив Лукашенко.
Диктатор вважає, що в Мінську були затримані
«один екстреміст зі своєю спільницею».