Поліцейські Кривого Рогу знешкодили коробку з написом "бомба"

У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом "бомба" на залізничних коліях. Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коробку з написом "бомба" і примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції "Інгулець".

Після огляду невідомого предмета вибухотехніки прийняли рішення про його знешкодження. В результаті вибуху спрямованої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій.