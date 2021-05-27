Що заливають у баки на АЗС: результати досліджень А-95

Інститут споживчих експертиз провів чергові дослідження. На цей раз увагу фахівців було сконцентровано на бензині А-95, повідомляє Обозреватель.

Результати тестів опубліковані на сайті Інституту споживчих експертиз. Минулого місяця вітчизняні експерти виявили чималу кількість порушень.

Фахівцям давно та добре відомо, як "базовий" бензин А-92 перетворюють на "95-й" шляхом нехитрих маніпуляцій з різноманітними забороненими присадками. Виходить, що ситуація з якістю А-95 на українських заправках може бути ще гірше, ніж з А-92, адже "п'ятого" продається на порядок більше?

Нові дослідження ІСЕ присвячені якості А-95. Джерело: expertise.in.ua

Це і перевірили експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд по найбільш популярним мереж АЗС. Виявилося, що заправка "п'ятим" бензином як і раніше може бути історією з сумними наслідками.

Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали у середніх та регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни. У цьому дослідженні були відібрані зразки 12 мереж – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-нафта, Мотта, Sun Oil та АС Ойл.

Цього разу експерти впровадили нововведення – розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам та мали "запас міцності" за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, і червону – мережі, пальне у яких виявилося не кондиційним, тобто мало відхилення у якісних показниках.

Цього разу експерти впровадили нововведення – розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. Джерело: expertise.in.ua

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687 до: 2015 (бензин А-95-Евро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Також всі зразки були перевірені на вміст заборонених октанопідвищуючих присадок – амінів.

Зелена зона

З 12 учасників у цю зону потрапили 5 зразків – ОККО, SHELL, KLO (паливо українського виробництва SHEBEL), PARALLEL та Prime. Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації – передчасного згорання бензину в камері згоряння. Згідно з ним, норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць. Всі зразки показали відмінний результат – "запас" у всіх виявився в межах одиниці. Найбільший виявлений у ОККО (96,2 од.), SHELL (96,2 од.) І швидкозростаючою мережі Prime (96 од.). Їх колеги всього лише на одну десяту не досягнули рекордсменів – PARALLEL та KLO – по 95,9 од.

Зі змістом сірки, одним з найважливіших показників, який є основним для довгого "життя" двигуна, також проблем не виявилося, все паливо відповідало нормативам Євро 5. Мінімальні значення виявлені у SHELL та ОККО (3,9 і 4 мг/кг відповідно), у PARALLEL, KLO та Prime також значення у межах 5 мг/кг. Це однозначний маркер заводського походження палива

Що стосується змісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми. Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Цього токсичної речовини у бензині повинно бути якомога менше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. І тут – все на висоті. Найменша кількість – у SHELL, ОККО, та PARALLEL та (0,39, 0,45 та 0,47% відповідно), також відмінні показники у KLO (SHEBEL) – всього 0,5% при нормативі не більше 1%.

І нарешті, експерти перевірили наявність у паливі вміст амінів – заборонених в Україні та світі токсичних присадок, які застосовуються для збільшення октанового числа. Очікувано, у пробах лідерів цих речовин виявлено не було.

Синя зона

Мережі АЗС Avantage 7, Фактор та Укрнафта потрапили у синю зону. Бензин А-95, що реалізується цими компаніями, відповідав усім вимогам ДСТУ, але без "запасу". З огляду на, що ці мережі позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають більш низьку ціну на стелах, – це пристойний результат. Слід зазначити низький вміст сірки у пробі Avantage 7, яке склало всього 5,2 мг/кг.

Червона зона

У число аутсайдерів потрапили чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мотта, Sun Oil та АС Ойл. У всіх чотирьох випадках було виявлено недолік "октану" – БРСМ-нафта (92,8 од.), Мотта (94,2 од.), Sun Oil (94 од.). Порушення серйозне, але цифри, виявлені у пробі АС Ойл, викликали шок – 88,2 одиниць! З таким октановим числом сучасне авто навряд чи взагалі заведеться, але, якщо все-таки поїде – чекай біди з паливною системою та двигуном. В цілому, такі показники октанового числа свідчать про кустарному походження палива, з заводу таке паливо не вийшло б.

Далі – більше. Сірка була перевищена більш ніж в півтора рази в зразках Sun Oil та АС Ойл, а з бензолом і зовсім біда – півтораразове перевищення у них же, та більш, ніж дворазове – у Мотта.

Шкідливі аміни були виявлені у зразку Sun Oil. До речі, якщо порівнювати з попереднім дослідженням, в мережі БРСМ-нафта на цей раз амінів не виявилося, але впало октанове число. Мабуть, без використання амінів, піднімати октанове число досить проблематично. Також і у фракційному складі була виявлена особливість – пізно наступає температура википання, що може привести до проблем при запуску двигуна, а також розрідженню масла в картері. В цілому, подібні порушення можуть призвести до серйозних проблем з автомобілями, з навколишнім середовищем та власне здоров'ям.

Шкідливі аміни були виявлені у зразку Sun Oil. Джерело: expertise.in.ua

Резюме

Підсумки дослідження показали чітку тенденцію до істотного збільшення на ринку не кондиційного палива напів- і кустарного виробництва у певних мережах АЗС. При цьому ціна на такий "продукт" не така вже низька. З іншого боку, великі мережі, такі як ОККО, SHELL та PARALLEL гарантовано реалізують паливо з європейських та білоруських НПЗ. Слід зазначити і стабільні показники українського палива SHEBEL, реалізація якого неухильно зростає, а також безапеляційну політику якості у великій регіональної мережі Prime.