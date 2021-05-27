Україна втратила 30% експорту горіхів: топ-5 головних покупців

В останні роки Україна нарощувала експорт горіхів. Найбільш ходові серед вітчизняних аграріїв – волоські горіхи. Але у 2020 році їхні поставки за кордон впали відразу на 29%, до 98,1 млн доларів. А виробництво горіхів знизилося на 10% – через не дуже гарний врожай і зниження площ під насадженнями, підрахували аналітики УКАБ, повідомляє Сьогодні.

Ще одна причина падіння експорту – загальне зниження обсягів торгівлі у світі. Продажі горіхів у шкаралупі обвалилися на 25%, без шкаралупи – на 5%. Але навіть у такій ситуації Україна посідає 4-те місце в рейтингу найбільших світових експортерів волоських горіхів без шкарлупи.

Головні імпортери волоських горіхів з України:

Франція – 14% (13,3 млн дол.). Туреччина – 11% (10,5 млн дол.). Греція – 10% (9,5 млн дол.). Азербайджан – 6% (6,3 млн дол.). Нідерланди – 5% (5,2 млн дол.).

Виробництво та експорт грецьких горіхів з України / Фото: УКАБ