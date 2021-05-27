Катар пожертвує півмільярда доларів на відновлення Сектора Гази

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані заявив, що влада країни виділять 500 мільйонів доларів на відновлення Сектора Гази, повідомляє Новое время.

Про це пише The Times of Israel.

«Згідно з указом його високості шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, еміра Катару, Катар оголошує про допомогу $ 500 млн на реконструкцію Гази» , - повідомив міністр.

У МЗС зазначили, що будуть і надалі підтримувати палестинців дл я «справедливого і тривалого рішення, встановивши їх незалежну державу відповідно до Арабської мирної ініціативи » .

З ініціативою виділити гроші на відновлення Сектора Газа також виступили Єгипет і США.