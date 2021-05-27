США почали захоплення європейського ринку: вироблятимуть в Іспанії зелений водень

У рамках спеціальної водневої стратегії ЄС в Іспанії буде побудовано великий електролізний завод для виробництва водню потужністю 500 МВт з можливим розширенням до понад 1 ГВт і вартістю 50 млн євро, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє видання GreenDeal.

Будівництвом займеться американська енергетична компанія Cummins у співробітництві з іспанським виробником і постачальником електроенергії Iberdrola. Глава Cummins Том Лінебаргер заявив, що Іспанія пропонує сильні і динамічні місцеві умови для виробництва водню, тому вони раді вкладати сюди гроші і значно збільшити свої виробничі потужності в Європі.

За його словами, партнерство з Iberdrola позиціонує компанію як європейського лідера у виробництві екологічно чистого водню, і цей проєкт – лише початок експансії Cummins на нові ринки в рамках підтримки зусиль із реалізації "Зеленого курсу" Європейського Союзу.

Передбачається, що об'єкт площею 22 тис. кв. м відкриється 2023 року, створивши 350 нових робочих місць у міру зростання виробництва.

"Ця ініціатива прискорить виробництво зеленого водню в Іспанії. Ми продовжуємо домагатися прогресу в нашому плані щодо виведення Іспанії та Європи на передові позиції в світі за цією технологією за рахунок зниження споживання викопного палива, одночасно стимулюючи економічне і соціальне відродження країни", – прокоментував плани будівництва нового заводу гендиректор Iberdrola Ігнасіо Галан.

Це не перший досвід співпраці двох компаній. Раніше Cummins спільно з Iberdrola анонсувала будівництво електролізного заводу Palos в Андалусії потужністю 230 МВт для виробництва зеленого водню для потреб виробника добрив Fertiberia.

За даними компанії, вона вже встановила понад 600 електролізерів у 100 країнах світу.

Нагадаємо, в планах Європи з відмови від викопного палива і досягненню вуглецевої нейтральності до 2050 року водень займає важливе місце – ЄС вже навіть прийняв спеціальну водневу стратегію. Цей вид пального почав проникати в промисловість і побутове господарство. Але щоб водень став конкурентоспроможним джерелом енергії, знадобиться збільшити його поставки і розібратися зі зберіганням.