Ароматний сніданок: почніть день із лінивих вареників і какао
І какао, і ліниві вареники готуються практично миттєво, а от часу, щоб ними насолодитися, знадобиться більше. Тож якщо у вас є така можливість, потіште себе ароматним сніданком. Можливо, ця ідеальна сирно-шоколадна пара стане однією з ваших улюблених, повідомляє Сегодня.
Ліниві вареники з медом і сметаною
Інгредієнти
- 350 г жирного домашнього сиру;
- 100 г борошна;
- 2 яєчних жовтки;
- 1-2 ст. л. цукру;
- сіль за смаком.
Для подачі
- 40 г вершкового масла;
- 2 ч. л. меду;
- 100 г сметани;
- ягоди.
Спосіб приготування
- Сир протерти через сито, потім змішати із сіллю, цукром, яєчними жовтками і розтерти.
- Додати борошно і ретельне перемішати.
- Отримане тісто розділити на чотири частини, кожну з яких розкачати у вигляді ковбаски близько 3 см завтовшки і 25 см завдовжки.
- Утворені "ковбаски" нарізати на шматочки приблизно по 2 см.
- Партіями опустити вареники в злегка підсолений окріп. Варити, доки не спливуть.
- Готові вареники викласти на тарілку і полити розтопленим вершковим маслом.
Какао з молоком
Інгредієнти
- молоко – 500 мл;
- окріп – 100 мл;
- какао-порошок – 3 ст. л.;
- цукор – 3 ст. л.
Спосіб приготування
- У сотейник влити молоко і поставити на вогонь.
- У миску всипати какао-порошок. Влити окріп і добре перемішати.
- У гаряче молоко додати заварені какао і цукор.
- Добре перемішати та довести до кипіння.
- Розлити по чашках і подавати до столу.