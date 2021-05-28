Ароматний сніданок: почніть день із лінивих вареників і какао

Ароматний сніданок: почніть день із лінивих вареників і какао

І какао, і ліниві вареники готуються практично миттєво, а от часу, щоб ними насолодитися, знадобиться більше.  Тож якщо у вас є така можливість, потіште себе ароматним сніданком. Можливо, ця ідеальна сирно-шоколадна пара стане однією з ваших улюблених, повідомляє Сегодня.

Ліниві вареники з медом і сметаною

Ліниві вареники з ягодами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 350 г жирного домашнього сиру;
  • 100 г борошна;
  • 2 яєчних жовтки;
  • 1-2 ст. л. цукру;
  • сіль за смаком.

Для подачі

  • 40 г вершкового масла;
  • 2 ч. л. меду;
  • 100 г сметани;
  • ягоди.

Спосіб приготування

  1. Сир протерти через сито, потім змішати із сіллю, цукром, яєчними жовтками і розтерти.
  2. Додати борошно і ретельне перемішати.
  3. Отримане тісто розділити на чотири частини, кожну з яких розкачати у вигляді ковбаски близько 3 см завтовшки і 25 см завдовжки.
  4. Утворені "ковбаски" нарізати на шматочки приблизно по 2 см.
  5. Партіями опустити вареники в злегка підсолений окріп. Варити, доки не спливуть.
  6. Готові вареники викласти на тарілку і полити розтопленим вершковим маслом.

Какао з молоком

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Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • молоко – 500 мл;
  • окріп – 100 мл;
  • какао-порошок – 3 ст. л.;
  • цукор – 3 ст. л.

Спосіб приготування

  1. У сотейник влити молоко і поставити на вогонь.
  2. У миску всипати какао-порошок. Влити окріп і добре перемішати.
  3. У гаряче молоко додати заварені какао і цукор.
  4. Добре перемішати та довести до кипіння.
  5. Розлити по чашках і подавати до столу.

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