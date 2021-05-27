Ідеальні авто на кожен день: кращі моделі
Темп сучасного життя передбачає рухливість. Автомобілі довели свої претензії на перше місце в номінації кращого виду персонального транспорту. Залишилося вибрати кращих, повідомляє Обозреватель.
Мы зібрали сучасні моделі, які поєднують практичність, надійність, висококласні експлуатаційні характеристики і приємний дизайн. Хіба можна придумати щось краще? До речі, пропозицію можна знайти на будь-який гаманець.
Renault Sandero Stepway
Готуйтеся до того, що без кросоверів в добірці не обійтися. Цей сегмент сьогодні є найбільш затребуваним та універсальним. Настільки, що його характеристики поширюються на інші класи.
Наприклад, бюджетний хетчбек Renault Sandero. І в стандартній модифікації практична модель виглядає дуже добре, але у "позашляховому" виконанні Stepway грає новими фарбами! В Україні коштує від 353 000 грн.
Skoda Octavia
З цим чеським автомобілем сперечатися важко. Українці люблять Skoda Octavia! Як і жителі інших європейських країн. На стороні моделі – практичність, надійність, економічність і класний сучасний дизайн, який привертає увагу. Виходить, ідеальний автомобіль знайдено?
Рекомендуємо звернути увагу на універсал Skoda Octavia Combi (від 592 000 грн) – з такою машиною будете найбільш господарським учасником дорожнього руху.
Audi A4 allroad
Продовжуючи тему універсалів, варто поговорити про інші практичні моделі. Так повелося, що на українському ринку найбільші "сараї" залишилися переважно в преміальному сегменті. Це обов'язково відбивається на ціні, але приємним бонусом виявиться найвища якість оздоблювальних матеріалів і новітнє технологічне оснащення. Хто в своєму глузді від такого відмовиться?
Audi A4 allroad окрім іншого пропонує стильний дизайн, натхненний позашляховиками. І не забуваємо про повний привід. Ціна – від 1 290 000 грн. Дорого, проте, з іншого боку, лише за ціною двох Skoda Octavia.
Mitsubishi L200
Пікап – вершина практичності, такий автомобіль своїми універсальними характеристиками переплюне будь-кого в добірці. Mitsubishi L200 за 939 000 грн до списку достоїнств додає повний привід, рамну конструкцію і приголомшливу прохідність. У вантажний відсік не тільки можна помістити багато багажу, але і доставити його практично куди завгодно.
Kia Sportage
Для комфортного відчуття на дорозі і настрою в стилі "я все можу" (в розумних межах) вам підійде практично будь-який кросовер. Цього разу ми вибираємо Kia Sportage як один з найдоступніших і практичних. Українські автомобілісти повністю згодні. Ціна – від 533 000 грн.
Chery Tiggo 8
Для найбільш ощадливих сім'янинів в Україні існує відмінний варіант – великий кросовер Chery Tiggo 8, базова версія якого оцінена в 563 000 грн. Ця модель пропонує 7-місну конфігурацію салону, тому всі діти (та навіть їх друзі) помістяться без проблем.