В Україні змінили правила усиновлення: що потрібно знати

Уряд вніс зміни в правила усиновлення дітей в Україні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нововведення набувають чинності після рішення Верховної Ради, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 26 травня, інформує прес-служба КМУ. Згідно з новими правилами, усиновителями зможуть стати особи з інвалідністю. Водночас для реалізації свого права їм доведеться пройти експертизу і довести, що хвороба не буде перешкоджати виконанню батьківських обов'язків.

Також вводиться норма про те, що усиновитель не може бути старшим на 45 років усиновлюваного. Якщо усиновити дитину хоче сімейна пара, то береться до уваги вік молодшого з подружжя.

"Зі списку потенційних усиновителів виключаються дискредитовані патронатні вихователі та кривдники, які стоять на обліку в Нацполіціі. Також не зможуть взяти прийомну дитину особи, які живуть однією сім'єю з людьми з чорного списку усиновителів" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, обов'язковою умовою для усиновлення є проходження спеціальних курсів.