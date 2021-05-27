Дев'ятирічну дочку Ані Лорак порівняли з матір'ю
Популярна співачка Ані Лорак показала зворушливе домашнє фото з дев'ятирічною дочкою Софією, повідомляє Сегодня.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Світ живе онлайн і наші діти, здається, скоро будуть вивчати дистанційно абсолютно все, – пише під фото Ані Лорак. – Зараз Соня вчиться в онлайн-школі англійської мови, де є можливість займатися з вчителями з Англії та США. Я з великим інтересом спостерігаю за її результатами, але найголовніше – вона у захваті від самого процесу".
Фанати співачки у коментарях підмітили, що Софія як дві краплі схожа на свою маму.
- Чудова дівчинка Софія, як і її мама!
- Ви дуже схожі
- З роками вона все більше стає схожою на маму!
- Дуже красиві! Радіємо успіхам Соні разом з вами!
- Донечка у вас така вже доросла. Ви дуже схожі!