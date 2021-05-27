Дев'ятирічну дочку Ані Лорак порівняли з матір'ю

Популярна співачка Ані Лорак показала зворушливе домашнє фото з дев'ятирічною дочкою Софією, повідомляє Сегодня.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Світ живе онлайн і наші діти, здається, скоро будуть вивчати дистанційно абсолютно все, – пише під фото Ані Лорак. – Зараз Соня вчиться в онлайн-школі англійської мови, де є можливість займатися з вчителями з Англії та США. Я з великим інтересом спостерігаю за її результатами, але найголовніше – вона у захваті від самого процесу".

Фото: instagram.com/anilorak

Фанати співачки у коментарях підмітили, що Софія як дві краплі схожа на свою маму.