Дев'ятирічну дочку Ані Лорак порівняли з матір'ю

Популярна співачка Ані Лорак показала зворушливе домашнє фото з дев'ятирічною дочкою Софією, повідомляє Сегодня.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Світ живе онлайн і наші діти, здається, скоро будуть вивчати дистанційно абсолютно все, – пише під фото Ані Лорак. – Зараз Соня вчиться в онлайн-школі англійської мови, де є можливість займатися з вчителями з Англії та США. Я з великим інтересом спостерігаю за її результатами, але найголовніше – вона у захваті від самого процесу".
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Фото: instagram.com/anilorak

Фанати співачки у коментарях підмітили, що Софія як дві краплі схожа на свою маму.

  • Чудова дівчинка Софія, як і її мама!
  • Ви дуже схожі
  • З роками вона все більше стає схожою на маму!
  • Дуже красиві! Радіємо успіхам Соні разом з вами!
  • Донечка у вас така вже доросла. Ви дуже схожі!

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