Дослідники знайшли зв'язок вакцини AstraZeneca з тромбозами

Група дослідників з університету Гете у Франкфурті знайшла зв'язок між вакциною компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson і утворенням тромбів, повідомляє Лента.Ру.

За словами професора Рольфа Маршалека, тромбоз пов'язаний з аденовірусними векторами, які обидві вакцини використовують для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини. За його твердженням, спайковий білок направляється не в цитозольну рідину здорової клітини (саме там коронавірус зазвичай виробляє білки), а в ядро.

Після цього частини спайкового білка розщеплюються і створюють мутації, які не можуть зв'язатися з клітинної мембраною і викликати імунізацію. Замість цього мутантні версії білка викликають утворення тромбів приблизно у одного з 100 тисяч чоловік.

У квітні деякі країни Європи призупинили або заборонили вакцинацію препаратом AstraZeneca через виявлення тромбозу у вакцинованих пацієнтів. При цьому творці вакцини наполягають на її безпеці.

У компанії заявляли, що детальне вивчення стану здоров'я більше 17 мільйонів чоловік після вакцинації показало відсутність даних про підвищений ризик виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.