Епідеміолог пояснила різницю імунітетів після щеплення та хвороби
Головний спеціаліст МОЗ з епідеміології, доктор медичних наук, епідеміолог Наталя Виноград вважає, що імунітет від перенесеної коронавірусної хвороби сильніше, ніж від щеплення, і більш стійкий до інфекції, повідомляє Кореспондент.
Медик повідомила, що згідно з новим дослідженням, після перенесеного коронавірусу у людини імунітет зберігається від року і довше.
"Це стосується будь-якої інфекції, не тільки ковіду. Природний імунітет завжди набагато ефективніше штучного. Вакцина - це вакцина. А збудник переформатує гуморальну імунну відповідь і клітинний, і впливає на специфічний блок імунітету - це дуже важливо при вірусної інфекції. Тому люди краще захищені після хвороби ", - заявила Наталія Виноград.
За словами доктора, вакцина захищає лише від одного штаму коронавірусу.
"Наскільки вона буде захищати організм від інших штамів - невідомо. А коли виробляється комплексний імунітет, тоді весь організм перебудовується на захист від інфекції. Тому постінфекційний імунітет набагато ефективніше після будь-яких захворювань", - зазначила фахівець.