Епідеміолог пояснила різницю імунітетів після щеплення та хвороби

Головний спеціаліст МОЗ з епідеміології, доктор медичних наук, епідеміолог Наталя Виноград вважає, що імунітет від перенесеної коронавірусної хвороби сильніше, ніж від щеплення, і більш стійкий до інфекції, повідомляє Кореспондент.

Медик повідомила, що згідно з новим дослідженням, після перенесеного коронавірусу у людини імунітет зберігається від року і довше.

"Це стосується будь-якої інфекції, не тільки ковіду. Природний імунітет завжди набагато ефективніше штучного. Вакцина - це вакцина. А збудник переформатує гуморальну імунну відповідь і клітинний, і впливає на специфічний блок імунітету - це дуже важливо при вірусної інфекції. Тому люди краще захищені після хвороби " , - заявила Наталія Виноград.

За словами доктора, вакцина захищає лише від одного штаму коронавірусу.