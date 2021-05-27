Байден призвал Конгресс остановить эпидемию насилия в США

Американський лідер Джо Байден після стрілянини в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, в результаті якої загинули вісім осіб, закликав Конгрес "покласти край епідемії насильства із застосуванням зброї" в країні, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 27 травня, передає NBC News.

"Я ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, включаючи переважну більшість власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії насильства із застосуванням зброї в Америці" , - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

За словами американського лідера, в США продажі вогнепальної зброї встановили рекорди. Це призвело до того, що за останній рік злочини із застосуванням зброї різко збільшилися. Глава Білого дому закликав Конгрес покласти край насильству в США і взяти під контроль поширення зброї в країні.

"Ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, в тому числі переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії вогнепального насильства в Америці. Кожне життя, забране кулею, пронизує душу нашої нації. Ми можемо і повинні зробити більше" , - заявив Байден.

Він також висловив співчуття родичам убитих в Каліфорнії та розпорядився приспустити прапори над урядовими будівлями в країні та за кордоном в пам'ять про вісьмох загиблих в результаті стрілянини в каліфорнійському місті Сан-Хосе.

"Мій священний обов'язок в черговий раз віддати наказ приспустити прапори всього через кілька тижнів після того, як це було зроблено через стрілянину в спа-салонах в Атланті та її околицях, в продуктовому магазині в Боулдері в Колорадо, в будинку в місті Рок Хілл в Південній Кароліні та на складі FedEx в Індіанаполісі, штат Індіана" , - сказав Байден.

Прапори США будуть приспущені до вечора 30 травня над Білим домом, всіма державними будівлями та територіями, посольствами, військовими базами та кораблями.