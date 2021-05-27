Китай заперечив звинувачення США про витік COVID-19 з лабораторії

Посольство Китаю в США розкритикувало спроби Вашингтона звинуватити КНР в «лабораторному витоку» коронавірусу. Це випливає﻿ з заяви, розміщеного на сайті дипмісії, повідомляє РБК.

«Не так давно деякі люди намагалися розіграти старий політичний трюк із залученням до себе уваги за темою походження коронавірусу. Кампанія по наклепу та перекладання провини повертаються, теорія змови про «лабораторний витік» відроджується» , - йдеться в повідомленні.

У дипмісії відзначили, що деякі політичні сили намагалися маніпулювати та звинувачувати інших з самого початку пандемії, при цьому ігноруючи потреби свого народу в боротьбі з коронавірусом і співробітництво на міжнародному рівні. У посольстві додали, що така позиція призвела до смерті багатьох людей.

«Деякі досі звертаються до своєї старої методички. Ми не можемо не запитати, невже вони вже залишили цей гіркий урок у минулому, настільки рано? Або вони хочуть повторення трагедій?» , - йдеться в документі.

Разом з тим в посольстві зазначили, що Пекін підтримує всебічне вивчення ранніх випадків COVID-19 і ретельне розслідування, що стосується всіх секретних біолабораторій по всьому світу.