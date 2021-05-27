Заборона імпорту електрики з Білорусі та РФ: чи зміняться платіжки

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 26 травня вирішила заборонити імпорт е/е з Росії та Білорусі до 1 жовтня цього року. При цьому глава регулятора Валерій Тарасюк заявив, що рішення НКРЕКП не має політичного характеру й орган керувався балансом інтересів держави, споживачів і ліцензіатів, повідомляє UBR.

Відразу ж виникає питання, чому саме до 1 жовтня. Сам Тарасюк не виключив, що пізніше регулятор може продовжити заборону. Але, за його словами, сьогодні НКРЕКП готова встановити заборону тільки на початок осінньо-зимового періоду. Але глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив упевненість, що імпорт таки відновлять.

Більш того, він - всупереч словам Тарасюка - переконаний, що рішення регулятора має насправді саме політичний і показовий характер. Експерт наводить для цього кілька вагомих аргументів.

По-перше, на його думку, НКРЕКП намагається загравати з громадянами та іноземними партнерами. По-друге, сама дата заборони виглядає дивною.

За припущеннями Попенко, проблема насправді набагато глибше. У минулому опалювальному сезоні Україна імпортувала електроенергію з РФ і Білорусі, оскільки, зокрема, провалила створення запасів вугілля. Якщо і сьогодні НКРЕКП, на якій лежить частка відповідальності за провал, встановлює такі дати, не можна виключати того ж колапсу з вугіллям.

"Неясно, чому саме до 1 жовтня. Виходить, що вже сьогодні НКРЕКП прогнозує дефіцит е/е. І ми її далі будемо імпортувати, як і в минулому опалювальному сезоні. Тут питання як до Нацкомісії, так і Міненергетики. Проблема в тому, вибудовується чи зараз якась стратегія по енергетичній незалежності країни", - говорить він.

Від задуму скоро відмовляться

Що стосується політичної складової рішення, то Олег Попенко впевнений: НКРЕКП намагається заробити собі політичні дивіденди перед самими українцями, оскільки з Росією - війна, а в Білорусі самопроголошений президент Лукашенко садить літаки з опозиціонерами, що створило резонанс як в Україні, так і в міжнародній площині.

Також у Нацкомісії нібито намагаються таким чином висловити солідарність з іноземними партнерами та керівництвом інших держав, продемонструвавши згуртованість у намірі вдарити санкціями, в якому б вигляді вони не були, по диктатору Лукашенко. Але реалії українського ринку е\е такі, що пізніше від задуму доведеться, швидше за все, відмовитися.

"Я бачу в рішенні НКРЕКП тільки політичний хід, а не розв'язання проблем з енергетикою. Це спроба загравати з виборцями, розповідаючи їм, що ми не імпортуватиме е/е у РФ і Білорусі. Але при цьому ми говоримо одне, а робимо інше. тим більше Україна наразі взагалі не потребує імпорту електроенергії", - стверджує Попенко.

У нас вистачає власної е/е. На переконання експерта, та паливна криза, яка стався взимку (дефіцит вугілля), - це робота НКРЕКП. Наша енергетична система не змогла спрацювати в потрібному режимі, зробивши необхідну кількість електроенергії: з ремонтами блоків на АЕС запізнилися, а поки їх зупинили, теплові блоки спожили багато вугілля на складах.

"Ще один пункт - у той момент ряд блоків на ТЕС "вилетіли" також, оскільки частина з них була на ремонті. Все це теж призвело до того, що ТЕС не змогли дати необхідних потужностей. Державна політика щодо модернізації теплових станцій і підтримка вітчизняних виробників е/е відсутня", - резюмує він.

Імпорт заборонили не весь

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук, який слово в слово повторює припущення Попенко щодо "показухи" регулятора, звертає увагу, що НКРЕКП нібито заборонила тимчасово імпорт з Білорусі та Росії, але частково. І мовиться про так званий договір про аварійну допомогу.

"Імпорт - це купівля і продаж. А ось перетоки і аварійна допомога - це робота об'єднаної енергосистеми. Ми об'єднані з росіянами і білорусами. Там є договір про аварійну допомогу. Ми за нього також платимо. Це теж можна спокійно назвати імпортом, але з фіскального погляду це не імпорт", - пояснює Корольчук.

Тому, на думку експерта, це є ще однією причиною розцінювати рішення НКРЕКП як політичне. Якщо електроенергії Україні не вистачить, вона зможе скористатися або перетіканнями, або аварійною допомогою. І якби в Нацкомісії відмовилися і від цього, тоді і можна було говорити про повноцінну заборону імпорту і "тверду відповідь диктаторам".

"Є мета захистити наших виробників е/е? Добре. Але починають не з того. Навіть за відсутності таких заборон "Енергоатом", ТЕС, "Центренерго" все одно переживають істотні проблеми. Той же Ахметов зі своїми електростанціями вже підставив нашу енергосистему цьогоріч через дефіцит вугілля", - підкреслив експерт.

Як показуха відгукнеться споживачам

Корольчук переконаний, що на кінцевих споживачах заборона імпорту не відіб'ється. І на це є дві головні причини. Перш за все, тарифи регулюються без прив'язки до ринку. Потім мовиться про невелику частку експорту ресурсу.

Навіть у кінцевій ціні виробленої в Україні продукції слідів такої заборони не буде.

"Тим більше в основному імпортується електроенергія споживається виробниками, та які пускають продукцію на експорт. Навіть для кафе і ресторанів нічого не зміниться. Це не той обсяг е/е, який може вдарити по цінах. Минулого року імпорт з РФ і Білорусі склав сумарно близько 3 % від усього імпорту", - уточнив він.

І справді. Україна головним чином імпортує електроенергію з боку Словаччини (Бурштинський енергоострів).

У свою ж чергу "Укренерго" відзначило в листі НКРЕКП від 17 травня, що обмеження імпорту не створює загрози операційній безпеці функціонування об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в умовах відсутності аварійності або низької аварійності на енергоблоках ТЕС, АЕС і наявності енергоресурсів до початку осінньо-зимового періоду 2021/2022 років.