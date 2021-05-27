"Слуга народу" засмутився через можливі санкції на згущене молоко

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура засмутився, що не зможе купувати "своє улюблене згущене молоко", у разі можливих санкцій проти Білорусі, повідомляє Обозреватель.

В ефірі програми "Ток-шоу №1" 26 травня на телеканалі "Україна 24" Качура заявив, що одна думка про це приводить його в жах.

Нардеп також оцінив відмову від імпорту продуктів і електроенергії з Білорусі. За його словами, білоруські товари мають дуже високу якість.