"Слуга народу" засмутився через можливі санкції на згущене молоко
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура засмутився, що не зможе купувати "своє улюблене згущене молоко", у разі можливих санкцій проти Білорусі, повідомляє Обозреватель.
В ефірі програми "Ток-шоу №1" 26 травня на телеканалі "Україна 24" Качура заявив, що одна думка про це приводить його в жах.
Нардеп також оцінив відмову від імпорту продуктів і електроенергії з Білорусі. За його словами, білоруські товари мають дуже високу якість.
"Мене одна думка про те, що я не зможу більше купувати своє улюблене білоруське згущене молоко, приводить в жах... З приводу того, що у нас в економіці наступить колапс, все підвищиться... в першу чергу мене, звичайно ж, турбують продукти харчування, тому що білоруські продукти дуже мають високі стандарти", – сказав Качура.