Російський траулер, що налетів на японську шхуну, можуть затримати

В Охотському морі вчора, 26 травня, сталася трагедія – зіткнулися риболовецькі судна Японії та Росії, після чого японський корабель перекинувся і три людини загинули, повідомляє Страна.ua.

Російський траулер "Амур" після краху прибув в порт Момбецу (префектура Хоккайдо – прим. ред.) на час проведення розгляду у справі про зіткнення з японською рибальською шхуною "Хокей-мару 8" і може бути затриманий владою.

"Термін затримання буде залежати від ходу розслідування, і ми не можемо зараз сказати, скільки воно триватиме. У зв'язку з цим так само можуть бути допитані капітан і екіпаж судна", – відзначили представники Японії.

Раніше в генконсульстві Росії в Саппоро повідомили, що капітан російського траулера бере участь в розглядах у справі про інцидент із зіткненням з японською рибальською шхуною "Хокей-мару 8" на добровільній основі, ніяких повідомлень про його арешт на цю мить не надходило.

Також в дипломатичному представництві відзначили, що російське судно зараз знаходиться в порту Момбецу, але не втримується там.