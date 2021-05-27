Закон для завершення земельної реформи набув чинності

Сьогодні набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення, проте ряд його норм введуть у дію через три, шість місяців і рік після опублікування.

Закон дозволив передавати землі державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Органи місцевого самоврядування отримали повноваження змінювати цільове призначення приватних земділянок і затверджувати плани детального планування території за межами населених пунктів. Громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду. Вся виручка піде до місцевих бюджетів.

Зміна цільового призначення відбувається з ініціативи власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмова Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду можна буде оскаржити в суді.

У Головному юридичному управлінні парламенту підкреслювали, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок. Це фактично призводить до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам набувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".