Стала відома сума контракту між КрАЗом і США

Американці за три роки закуплять до 1000 машин, повідомляє Кременчук оперативний.

Замовником виступила компанія «US21 Inc.» (Ферфакс, штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.

Подробиці контракту не розголошуються, але з публікацій у вітчизняних і зарубіжних ЗМІ ми дізналися, що загальна сума трирічного контракту становить 53 млн. доларів США.

Судячи з усього, американці мають намір закупити вантажівки КрАЗ-5233ВЕ Спецназ. Це найсучасніші армійські бортові вантажівки, що постали на конвеєр ще в далекому 2008 році. Машина здатна брати на борт 6 тонн вантажу і має непоганий енергооснащеністю - при потужності мотора в 300-400 к. с. Спецназ здатний на шосе розігнатися до 120 км/год.

Можна приблизно підрахувати кількість закуповуваних машин. У 2014 році КрАЗ-Спецназ коштував близько 52 тис. доларів. За сім років вартість вантажівки в доларовому еквіваленті якщо і змінилася, то не кардинально. З урахуванням загальної суми контракту в 53 млн доларів, можна припустити, що США за три роки закупить до 1000 вантажівок.