Підвищать ліміт карткових переказів, що не підпадає під фінмоніторинг
В Україні хочуть переглянути граничну суму, яка не підпадає під банківський фінмоніторинг при проведенні карткових операцій. Торкнеться це, зокрема, і грошових переказів з однієї картки на іншу, повідомляє UBR.
Нагадаємо, зараз під пильну перевірку банку не підпадають операції до 5 тис. грн.
Проблема полягає в тому, що закон говорить перевіряти всі суми саме від 5 тис. грн. Тобто, 4999 грн перевіряти не будуть, а все, що вище - вже так.
Поданий до Верховної Ради законопроєкт №5559 підніме граничну суму до 5 тис. грн включно.
"Проблема в тому, що закон прописали так, що сума без фінмоніторингу може бути до 5000, і 5000 вже не пропускає. І людям необхідно вносити 4999 гривень і гривню окремо. Замість слів "яка є меншою, ніж 5000 гривень", прописав "що не перевищує 5000 гривень". Замінив два слова, але, здається, це торкнеться мільйонів наших людей", - розповів ініціатор законопроєкту, нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс.