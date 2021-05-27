Підвищать ліміт карткових переказів, що не підпадає під фінмоніторинг

В Україні хочуть переглянути граничну суму, яка не підпадає під банківський фінмоніторинг при проведенні карткових операцій. Торкнеться це, зокрема, і грошових переказів з однієї картки на іншу, повідомляє UBR.

Нагадаємо, зараз під пильну перевірку банку не підпадають операції до 5 тис. грн.

Проблема полягає в тому, що закон говорить перевіряти всі суми саме від 5 тис. грн. Тобто, 4999 грн перевіряти не будуть, а все, що вище - вже так.

Поданий до Верховної Ради законопроєкт №5559 підніме граничну суму до 5 тис. грн включно.