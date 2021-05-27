Після 30 років заборони в школах Алабами викладатимуть йогу

У штаті Алабама (США) вперше за майже 30 років будуть викладати йогу в державних школах, однак з обмеженнями, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє Depo.ua.

Зокрема, під забороною опинилися традиційне привітання "намасте" і санскритські назви поз. Також під час іони не можна співати та видавати звук "ом", який є популярною мантрою, пов'язаної з практикою.

Крім того, на вимогу батьки підписували дозвіл на заняття йогою в школі, що забороняє шкільному персоналу використовувати "гіпноз, індукцію дисоціативного психічного стану, керовані образи, медитацію або будь-який інший аспект східної філософії".

Рішення прийняв губернатор штату, республіканець Кей Айві, який скасував повну заборону на йогу в школах, прийняту в штаті в 1993 році. Водночас деякі консервативні групи закликали зберегти заборону, стверджуючи, що практика йоги невіддільна від індуїзму й буддизму та є релігійною діяльністю.

Так, євангелісти вважають практику йоги загрозою для християнства.

Разом з тим відвідування таких занять не буде обов'язковим. Закон набере чинності 1 серпня.