Україна може заборонити ввезення автомобілів з ДВС

Ми вже неодноразово розповідали про ініціативи заборони продажів автомобілів з ДВС в різних країнах, але виявляється подібні ініціативи вже розробляють і в Україні. Принаймні такі заходи хочуть прописати в законопроектах, що розробляються Мінінфраструктури, повідомляє Autoconsulting.

Вперше, про масштабні зміни, які готують автомобілістам в Мінінфраструктури, стало відомо з презентації в Кабінеті міністрів на початку 2021 року. Однак там заборони ДВС ще не було, а мова йшла про появу екологічного податку з власників транспортних засобів, за допомогою якого чиновники хочуть прискореними темпами пересаджувати українців на електромобілі.

Готується законопроект так і не показали, але зате під час Транспортної тижні в Одесі були озвучені нові ініціативи Мінінфраструктури. Серед них зокрема:

- прийняття закону з визначенням електромобільних термінів;

- зобов'язання для населених пунктів закуповувати виключно електричний транспорт (переважно українського виробництва);

- заборона на ввезення автомобілів з ДВС;

- податкові пільги для виробництва та покупки електромобілів в Україні.

Таким чином, ініціатива заборони на ввезення автомобілів з ДВС вже розробляється. Однак ні терміни, ні форма такої заборони конкретно ще не озвучені.

За даними, на сьогодні ініціативу заборони в'їзду дизельного автотранспорту в центр міста задекларували лише влади Львова. Львівська міськрада прийняла рішення №934 про комплекс заходів щодо поліпшення якості повітря в місті. Серед досить великого списку значиться і створення у Львові Low emission zones, доступ до яких матимуть транспортні засоби певних класів екологічності або тільки електротранспорт. Притому, вже з 2021 рік Львів заборонить в'їзд вантажівок і старих авто (до 1991 року випуску) та авто без каталізаторів в деякі особливо навантажені зони міста.

З 2025 року в місто планують взагалі не пускати вантажний автотранспорт і транспорт, який не відповідає певним екостандартам, або не має альтернативний привід. Мається на увазі гібридні авто, які можуть пересуватися на електричному приводі. А з 2030 рік Львів має намір ввести заборону на в'їзд в місто всіх дизельних автомобілів.