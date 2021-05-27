ВМФ України і Великобританії провели спільне тренування

У Північно-Західному Чорному морі спільна корабельно-катерна тактична група ВМФ України та Королівства Великобританії провела тренування типу PASSEX, повідомляє Дзеркало тижня.

За заявою джерела, метою заходу була підтримка безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення здатності до навчання і сумісності екіпажів кораблів двох країн у відповідності до стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Дводенне тренування проходило в кілька етапів. Судноплавна група також відпрацювала маневрування, організацію ППО, атаки швидкісного маломірного умовного противника, постановка димової завіси і т.д.

При виконанні спільних елементів основний акцент був спрямований на підвищення взаємодії і злагодженості дій екіпажу.

"Постійна участь ВМФ України в тренуваннях ''ПАССЕКС" дозволяє підвищити майстерність, морське навчання, обмін досвідом і освоїти стандарти НАТО. Адже один з ефективних способів досягнення оперативно-технічної сумісності з флотами країн - членів Альянсу - через площину спільних дій з іноземними кораблями в морі", - заявив командир ВМФ ЗСУ адмірал Олексій Неіжпапа.

Тренінг типу ''ПАССЕКС" отримав досвід спільних дій для захисту безпеки, стабільності і миру в Чорноморському регіоні.

Крім того, проведено тренування судів в повітрі і траверзне, розвідка, морське покриття інтенсивними цивільними суднами та пошуково-рятувальні операціі. Зазначимо, що зв'язок між екіпажами кораблями-човнової групи проводилася виключно англійською мовою відповідно до міжнародної сигнальної системи МТП.