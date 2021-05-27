Нові правила призначення субсидій: хто не отримає виплат

З 1 травня 2021 року в Україні змінилися правила надання субсидій. Відтепер, щоб не втратити виплати, ваші покупки, наприклад, не повинні перевищувати понад 50 тис. грн. Також потрібно перевірити свій автомобіль, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в роз'яснення на сайті Міністерства соціальної політики України.

Хто ж не отримає субсидії?

У Мінсоцполітики пояснили, що українці ризикують втратити право на субсидії, якщо:

здійснили купівлю квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

(крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією; мають банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

у сумі понад 100 тисяч гривень; здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень; декларують відсутність доходу і перебували за кордоном більше 60 днів , за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною; мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг і по оплаті аліментів більше трьох місяців;

і по оплаті аліментів більше трьох місяців; володіють авто , якому менше 5 років з дати випуску;

, якому менше 5 років з дати випуску; мають два і більше автомобілів , яким немає 15 років з дати випуску;

, яким немає 15 років з дати випуску; не має доходів і при цьому ніде не вчилися, не працювали, не мали статусу безробітного.

Також у виплаті відмовлять громадянам, які не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.