Нові правила призначення субсидій: хто не отримає виплат
З 1 травня 2021 року в Україні змінилися правила надання субсидій. Відтепер, щоб не втратити виплати, ваші покупки, наприклад, не повинні перевищувати понад 50 тис. грн. Також потрібно перевірити свій автомобіль, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в роз'яснення на сайті Міністерства соціальної політики України.
Хто ж не отримає субсидії?
У Мінсоцполітики пояснили, що українці ризикують втратити право на субсидії, якщо:
- здійснили купівлю квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
- мають банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;
- здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;
- декларують відсутність доходу і перебували за кордоном більше 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;
- мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг і по оплаті аліментів більше трьох місяців;
- володіють авто, якому менше 5 років з дати випуску;
- мають два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не вчилися, не працювали, не мали статусу безробітного.
Також у виплаті відмовлять громадянам, які не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.