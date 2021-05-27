Зеленський привітав громадян, евакуйованих з Сектора Газа

Президент України Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із Сектора Газа 109 українців і громадян інших держав, літак з якими вранці приземлився в Києві, заявили в пресслужбі Офісу президента України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Газа. Літак з ними вранці приземлився в Києві. Разом з українцями були евакуйовані 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що українські дипломати провели ряд непростих переговорів і забезпечили безпечне повернення українців додому.