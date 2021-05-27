Партія ОПЗЖ назвала свого кандидата в президенти

Народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що в партії "Опозиційна платформа - За життя" назвали свого кандидата в президенти і перший номер на наступних виборах ВР. Це нардеп Юрій Бойко, повідомляє РБК-Украина.

"Вже сьогодні можу сказати, що і на президентських, і на парламентських виборах ми будемо єдині. Наш лідер - Бойко - буде нашим кандидатом у президенти і поведе партію першим номером на чергових або позачергових парламентських виборах" , - заявив Шуфрич.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про другий термін президентства поки зарано. Питання про другу каденцію для нього поки неактуальне.