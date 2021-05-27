У Карабасі зафіксували загострення

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські військовослужбовці намагалися перейти вірмено-азербайджанський кордон, де тривалий час триває збройний конфлікт, повідомляє Страна.ua.

У відомстві також додали, що були затримані шість військових Єревана.

"27 травня близько 03:00 розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії спробувала перейти вірмено-азербайджанський кордон в напрямку населеного пункту Юхарі Айрім Кельбаджарського району.

В результаті негайних оперативних заходів, вжитих при мінних операціях на дорозі, що веде до позицій азербайджанської армії на кордоні, шість військовослужбовців протилежного боку були знешкоджені і взяті в полон", - розповіли військові.

Також в Міноборони додали, що вранці 27 травня біля кордону було помічено кілька бойових машин, в тому числі танки.

"В результаті вжитих нами заходів їх пересування було припинено ", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно відбулися переговори між Вірменією і Азербайджаном щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі, проте вони не принесли результатів. Влада Баку і Єревана домовилися про продовження переговорів.